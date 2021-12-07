Доллар резко развернулся в обратную сторону: НБУ рассчитал новый курс валют

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 8 декабря:
|3.12
|6.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,38 грн
|27,33 грн
|-0,05
|1 евро
|30,90 грн
|30,72 грн
|-0,18
По сравнению с курсом НБУ на вторник, 7 декабря, доллар подешевел на пять копеек, евро тоже упал, но на целых 18 копеек.
Что буде с гривней в ближайшее время?
Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, на валютном рынке продолжает расти напряжение и гривня может еще сильнее упасть относительно американского доллара. Среди главных причин:
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- беспокойство инвесторов по поводу информации о планах РФ вторгнутся в Украину;
- напряженная ситуация в энергетическом секторе, которая повышает спрос на валюту;
- иск Китая против Украины на 4,5 миллиарда долларов;
- предстоящая встреча Байдена и Путина.
Ранее мы рассказывали, что по прогнозу Минэкономики, доллар в 2022 году может подскочить до 29 грн. "Сегодня" также писали, что будет с курсом валют уже в этом декабре.