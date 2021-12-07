Долар різко розвернувся: НБУ розрахував новий курс валют

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 8 грудня:
|3.12
|6.12
|Зміна
|1 долар США
|27,38 грн
|27,33 грн
|-0,05
|1 євро
|30,90 грн
|30,72 грн
|-0,18
Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 7 грудня, долар подешевшав на п'ять копійок, євро теж упав, але на цілих 18 копійок.
Що буде з гривнею найближчим часом?
Як розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, на валютному ринку продовжує зростати напруга і гривня може ще сильніше впасти щодо американського долара. Серед головних причин:
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- занепокоєння інвесторів стосовно інформації про плани РФ вторгнуться в Україну;
- напружена ситуація в енергетичному секторі, що підвищує попит на валюту;
- позов Китаю проти України на 4,5 мільярда доларів;
- майбутня зустріч Байдена та Путіна.
Раніше ми розповідали, що за прогнозом Мінекономіки, долар у 2022 році може підскочити до 29 грн. "Сьогодні" також писали, що буде з курсом валют вже цього грудня.