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Долар різко розвернувся: НБУ розрахував новий курс валют

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
7 грудня, 17:40
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 8 грудня
Що буде з курсом 8 грудня
Що буде з курсом 8 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 8 грудня:

3.126.12Зміна
1 долар США27,38 грн27,33 грн-0,05
1 євро30,90 грн30,72 грн-0,18

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 7 грудня, долар подешевшав на п'ять копійок, євро теж упав, але на цілих 18 копійок.

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Що буде з гривнею найближчим часом?

Як розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, на валютному ринку продовжує зростати напруга і гривня може ще сильніше впасти щодо американського долара. Серед головних причин:

  • занепокоєння інвесторів стосовно інформації про плани РФ вторгнуться в Україну;
  • напружена ситуація в енергетичному секторі, що підвищує попит на валюту;
  • позов Китаю проти України на 4,5 мільярда доларів;
  • майбутня зустріч Байдена та Путіна.

Раніше ми розповідали, що за прогнозом Мінекономіки, долар у 2022 році може підскочити до 29 грн. "Сьогодні" також писали, що буде з курсом валют вже цього грудня.

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