Доллар просел, а евро упал до 9-месячного минимума: курс НБУ

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 14 июня

Доллар просел, а евро упал до 9-месячного минимума / Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 14 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,04 грн;

1 евро – 32,79 грн;

1 злотый – 7,34 грн;

10 российских рублей – 3,77 грн.

Реклама

По сравнению со значениями пятницы, 11 июня, доллар опустился на 7 копеек после роста на две копейки в предыдущий банковский день. Значения доллара продолжают крутиться у минимумов середины июля 2020 года, то есть почти 11 месяцев. А на межбанке доллар уже покатился к годовым минимумам.

За неделю – с 7 по 14 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 25 копеек.

Курс евро продолжает уходить все ниже психологического рубежа. Евровалюта обвалилась еще на 20 копеек после просадки на 3 копейки 11 июня. Это стало минимумом с начала сентября 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 14 июня поднялась на полторы копейки после копейки роста банковским днем ранее. Польский злотый, напротив, на три копейки подешевел после снижения на четыре копейки днем ранее.

Реклама

Читайте также: Валютному рынку грозит сужение активности: куда двинется курс гривни

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 11 июня, доллар на межбанке упал на 8 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,02/27,04 грн (покупка/продажа). Евровалюта рухнула вниз сразу на 27 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,75/32,77 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

Реклама

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Реклама

Тем временем в украинском Кабмине прогнозируют, что в ближайшие три года курс доллара не превысит 30 грн:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине