Долар просів, а євро впав до 9-місячного мінімуму: курс НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 14 червня

Долар просів, а євро впав до 9-місячного мінімуму / Фото: прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 14 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,04 грн;

1 євро – 32,79 грн;

1 злотий – 7,34 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

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Порівняно зі значеннями п'ятниці, 11 червня, долар опустився на 7 копійок після зростання на дві копійки в попередній банківський день. Значення долара продовжують крутитися біля мінімумів середини липня 2020 року, тобто майже 11 місяців. А на міжбанку долар вже покотився до річних мінімумів.

За тиждень – з 7 по 14 червня – гривня зміцніла щодо американської валюти на 25 копійок.

Курс євро продовжує йти дедалі нижче психологічної межі. Євровалюта впала ще на 20 копійок після просідання на 3 копійки 11 червня. Це стало мінімумом з початку вересня 2020 року.

Вартість 10 російських рублів 14 червня піднялася на півтори копійки після копійки зростання банківським днем раніше. Польський злотий, навпаки, на три копійки подешевшав після зниження на чотири копійки днем раніше.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 11 червня, долар на міжбанку впав на 8 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,02/27,04 грн (купівля/продаж). Євровалюта обвалилася одразу на 27 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,75/32,77 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курс станом на кінець року 28,2 грн/дол.

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблено, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

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→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році становитиме 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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Тим часом в українському Кабміні прогнозують, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 грн:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні