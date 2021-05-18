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Доллар покатился вниз – межбанк ждет момента истины

18 мая, 13:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Участники валютного рынка рассчитывают, что результаты торгов 18 июня определят будущие тенденции для гривни

Доллар падает

Доллар падает / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Доллар 18 мая после падения до минимума за 8 месяцев по официальному курсу Нацбанка продолжил снижаться на межбанке и достиг отметки 27,4 гривни в покупке. В продаже американская валюта торгуется на уровне 27,42 гривни. При этом аналитики Minfin считают, что сегодня на межбанковском рынке наступил "момент истины" – будут определяться тенденции на ближайшее время.

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"Если спекулянтам и крупным продавцам удастся развернуть рынок в сторону повышения котировок, весь отложенный спрос быстро начнет давить на курс доллара и евро на межбанке, и это сыграет на активное укрепление позиций валюты на торгах", – предупредили эксперты.

Если же сегодня курс доллара не вырастет, то до конца недели гривня продолжит постепенно теснить доллар.

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"Курс евро будет в основном зависеть от поведения пары евро/доллар на внешних рынках без особого учета непосредственно украинского фактора поведения местных участников торгов", – добавили специалисты.

По их данным, на наличном рынке курс будет находиться в пределах:

  • доллар – 27,35-27,70 грн;
  • евро – 33,05-33,65 грн в банках и 33,2-33,55 грн в обменниках финкомпаний.

Напомним, как ранее объясняли эксперты, во многом укрепление гривни обеспечивает спрос на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены. Кроме того, нерезиденты приостановили свой выход из гривневых гособлигаций.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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