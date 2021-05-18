Долар покотився донизу – міжбанк чекає моменту істини

Долар падає / Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Долар 18 травня після падіння до мінімуму за 8 місяців за офіційним курсом Нацбанку продовжив знижуватися на міжбанку і досяг позначки 27,4 гривні в покупці. У продажу американська валюта торгується на рівні 27,42 гривні. При цьому аналітики Minfin вважають, що сьогодні на міжбанківському ринку настав "момент істини" – будуть визначатися тенденції на найближчий час.
"Якщо спекулянтам і великим продавцям вдасться розгорнути ринок в сторону підвищення котирувань, весь відкладений попит швидко почне тиснути на курс долара і євро на міжбанку, і це зіграє на активне зміцнення позицій валюти на торгах", – попередили експерти.
Якщо ж сьогодні курс долара не зросте, то до кінця тижня гривня продовжить поступово витісняти долар.
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"Курс євро буде в основному залежати від поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках без особливого урахування безпосередньо українського фактора поведінки місцевих учасників торгів", – додали фахівці.
За їхніми даними, на готівковому ринку курс буде перебуватиме в межах:
- долар – 27,35-27,70 грн;
- євро – 33,05-33,65 грн в банках і 33,2-33,55 грн в обмінниках фінкомпаній.
Нагадаємо, як раніше пояснювали експерти, багато в чому зміцнення гривні забезпечує попит на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни. Крім того, нерезиденти призупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.
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