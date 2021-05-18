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Долар покотився донизу – міжбанк чекає моменту істини

18 травня, 13:19

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Учасники валютного ринку розраховують, що результати торгів 18 червня визначать майбутні тенденції для гривні

Долар падає

Долар падає / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Долар 18 травня після падіння до мінімуму за 8 місяців за офіційним курсом Нацбанку продовжив знижуватися на міжбанку і досяг позначки 27,4 гривні в покупці. У продажу американська валюта торгується на рівні 27,42 гривні. При цьому аналітики Minfin вважають, що сьогодні на міжбанківському ринку настав "момент істини" – будуть визначатися тенденції на найближчий час.

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"Якщо спекулянтам і великим продавцям вдасться розгорнути ринок в сторону підвищення котирувань, весь відкладений попит швидко почне тиснути на курс долара і євро на міжбанку, і це зіграє на активне зміцнення позицій валюти на торгах", – попередили експерти.

Якщо ж сьогодні курс долара не зросте, то до кінця тижня гривня продовжить поступово витісняти долар.

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"Курс євро буде в основному залежати від поведінки пари євро/долар на зовнішніх ринках без особливого урахування безпосередньо українського фактора поведінки місцевих учасників торгів", – додали фахівці.

За їхніми даними, на готівковому ринку курс буде перебуватиме в межах:

  • долар – 27,35-27,70 грн;
  • євро – 33,05-33,65 грн в банках і 33,2-33,55 грн в обмінниках фінкомпаній.

Нагадаємо, як раніше пояснювали експерти, багато в чому зміцнення гривні забезпечує попит на українську руду і зерно, на які до того ж ростуть світові ціни. Крім того, нерезиденти призупинили свій вихід з гривневих держоблігацій.

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