Доллар покатился вниз, а евро заметно вырос: официальный курс

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Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 12 мая:
|11.05
|12.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,76 грн
|27,67 грн
|- 0,09
|1 евро
|33,49 грн
|33,67 грн
|+ 0,18
По сравнению со значениями 11 мая доллар упал на девять копеек после роста на четыре копейки в первый рабочий день после майских. За неделю – с 5 по 11 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на шесть копеек.
Евро продолжил дорожать – курс на 12 мая повысился еще 18 копеек после роста на восемь в предыдущий банковский день.
Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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