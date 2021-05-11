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Доллар покатился вниз, а евро заметно вырос: официальный курс

11 мая, 16:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 11 мая

/ Фото: Сегодня

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 12 мая:

11.0512.05Изменение
1 доллар США27,76 грн27,67 грн- 0,09
1 евро33,49 грн33,67 грн+ 0,18
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По сравнению со значениями 11 мая доллар упал на девять копеек после роста на четыре копейки в первый рабочий день после майских. За неделю – с 5 по 11 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на шесть копеек.

Евро продолжил дорожать – курс на 12 мая повысился еще 18 копеек после роста на восемь в предыдущий банковский день.

В тренде
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Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:

Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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