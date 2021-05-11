Долар покотився вниз, а євро помітно виріс: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 11 травня

/ Фото: Сьогодні

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 12 травня:

11.05 12.05 Зміна 1 долар США 27,76 грн 27,67 грн - 0,09 1 євро 33,49 грн 33,67 грн + 0,18

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У порівнянні зі значеннями 11 травня долар впав на дев'ять копійок після зростання на чотири копійки в перший робочий день після травневих. За тиждень – з 5 по 11 травня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на шість копійок.

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Євро продовжив дорожчати – курс на 12 травня підвищився ще 18 копійок після зростання на вісім в попередній банківський день.

Раніше експерти пояснили, чого чекати від курсу долара в Україні найближчим часом:

Відео: Сьогодні

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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