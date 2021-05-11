Долар покотився вниз, а євро помітно виріс: офіційний курс

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Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 12 травня:
|11.05
|12.05
|Зміна
|1 долар США
|27,76 грн
|27,67 грн
|- 0,09
|1 євро
|33,49 грн
|33,67 грн
|+ 0,18
У порівнянні зі значеннями 11 травня долар впав на дев'ять копійок після зростання на чотири копійки в перший робочий день після травневих. За тиждень – з 5 по 11 травня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на шість копійок.
Євро продовжив дорожчати – курс на 12 травня підвищився ще 18 копійок після зростання на вісім в попередній банківський день.
Раніше експерти пояснили, чого чекати від курсу долара в Україні найближчим часом:
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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