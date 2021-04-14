Доллар откатился за психологическую черту, а евро все равно взлетел: курс НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 15 апреля:

14.04 15.04 Изменение 1 доллар США 28,02 грн 27,98 грн - 0,04 1 евро 33,32 грн 33,48 грн + 0,16

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По сравнению со значениями 14 апреля доллар подешевел на четыре копейки и откатился ниже психологической отметки в 28 гривен, которую до этого не достигал почти 1,5 месяца. За неделю – с 8 по 15 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на девять копеек. Эксперты уже предупреждали, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

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В отличие от доллара, курс евро продолжил стремительный рост. Европейская валюта стала дороже сразу на 16 копеек.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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