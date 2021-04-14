Доллар откатился за психологическую черту, а евро все равно взлетел: курс НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 15 апреля:
|14.04
|15.04
|Изменение
|1 доллар США
|28,02 грн
|27,98 грн
|- 0,04
|1 евро
|33,32 грн
|33,48 грн
|+ 0,16
По сравнению со значениями 14 апреля доллар подешевел на четыре копейки и откатился ниже психологической отметки в 28 гривен, которую до этого не достигал почти 1,5 месяца. За неделю – с 8 по 15 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на девять копеек. Эксперты уже предупреждали, что доллар нацелился на новый скачок вверх.
В отличие от доллара, курс евро продолжил стремительный рост. Европейская валюта стала дороже сразу на 16 копеек.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":
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