Українська
$ 28,02
33,32
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар откатился за психологическую черту, а евро все равно взлетел: курс НБУ

14 апреля, 16:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 15 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 15 апреля:

14.0415.04Изменение
1 доллар США28,02 грн27,98 грн- 0,04
1 евро33,32 грн33,48 грн+ 0,16
Реклама

По сравнению со значениями 14 апреля доллар подешевел на четыре копейки и откатился ниже психологической отметки в 28 гривен, которую до этого не достигал почти 1,5 месяца. За неделю – с 8 по 15 апреля – гривня ослабла по отношению к американской валюте на девять копеек. Эксперты уже предупреждали, что доллар нацелился на новый скачок вверх.

В тренде
Третий рекорд за два дня. Биткоин вышел на новый исторический максимум

В отличие от доллара, курс евро продолжил стремительный рост. Европейская валюта стала дороже сразу на 16 копеек.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Реклама

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курсФинансы
Гривня под ударом. Доллар нацелился на новый скачок вверх
Гривня под ударом. Доллар нацелился на новый скачок вверхФинансы
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евро
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евроФинансы
Евро подскочил до максимума с начала марта, доллар подорожал: курс НБУ
Евро подскочил до максимума с начала марта, доллар подорожал: курс НБУФинансы
Пострадали тысячи. Должников в Украине за один день лишают доступа ко всем счетам
Пострадали тысячи. Должников в Украине за один день лишают доступа ко всем счетамФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять