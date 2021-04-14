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Долар відкотився за психологічну межу, а євро все одно злетів: курс НБУ

14 квітня, 16:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 15 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 15 квітня:

14.0415.04зміна
1 долар США28,02 грн27,98 грн - 0,04
1 євро33,32 грн33,48 грн + 0,16
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Порівняно зі значеннями 14 квітня долар подешевшав на чотири копійки і відкотився нижче психологічної позначки в 28 гривень, яку до цього не досягав майже 1,5 місяця. За тиждень – з 8 по 15 квітня – гривня ослабла проти американської валюти на дев'ять копійок. Експерти вже попереджали, що долар націлився на новий стрибок угору.

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На відміну від долара, курс євро продовжив стрімке зростання. Європейська валюта подорожчала відразу на 16 копійок.

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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