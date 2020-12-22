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Доллар и евро заметно подорожали: курс валют НБУ

22 декабря, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 23 декабря

На среду, 23 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

22.1223.12Изменение
1 доллар США28,04 грн28,25 грн+ 0,21
1 евро34,18 грн34,57 грн+ 0,39
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По сравнению со значениями 22 декабря курс доллара вырос еще на 21 копейку после повышения на ту же 21 копейку в предыдущий банковский день. Доллар стремительно поднимается все выше психологической отметки в 28 гривен, которую не пересекал с 11 декабря.

За последнюю неделю – с 16 по 23 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 49 копеек. При этом ранее в НБУ предупредили, что карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара.

Евро тоже стремительно дорожает – курс вырос сразу на 39 копеек.

В тренде
Доллар взлетел в цене на 20 копеек за день: курс НБУ
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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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