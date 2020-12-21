Украинцам прочат рост курса доллара

Гривня уже ослабла на межбанке, и эта тенденция не закончилась, считают эксперты

После устойчивого снижения курс доллара в Украине возобновил рост. В конце прошлой недели гривня на межбанке уже потеряла 30 копеек. Теперь американская валюта может подорожать и до 28,15-28,25 грн в течение ближайших семи дней. Помешать этому может только интерес иностранцев к украинским госбумагам.

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Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитик "Альпари" Максим Пархоменко и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Как объясняет Шевчишин, к подорожанию доллара привели такие факторы:

появились покупатели валюты;

начались выплаты из госбюджета подрядчикам.

Замедлить темпы девальвации гривни может размещение гособлигаций во вторник, считает Пархоменко. В прошлый раз Минфин сумел продать ОВГЗ на рекордную сумму.

"Сохраняется потенциал для дальнейшего роста курса доллара к 28,25 гривни. Но во вторник Минфин будет проводить новое размещение облигаций. Это может позволить гривне укрепиться и замедлить темпы ее снижения", – говорит Пархоменко.

"Во вторник состоится большое и, вероятно, финальное, размещение ОВГЗ, в результате чего нерезиденты могут вернуть курс к декабрьским минимумам. Таким образом, рынок ожидает более четких сигналов и следит за балансом спроса и предложения", – соглашается Шевчишин.

По состоянию на 10 утра 21 декабря курс доллара на межбанке, по данным портала Minfin, составлял 27,98/28,01 гривни. Однако эти котировки были информативными, и в течение торгового дня курс доллара может подорожать до 28,10 гривни, считают дилеры.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, подешевеет ли доллар к Новому году, а также узнавал у специалистов, что сейчас лучше – продавать или покупать валюту.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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