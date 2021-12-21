Доллар и евро выросли в цене: НБУ рассчитал новый курс валют

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 21 декабря

Доллар подорожал на три копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 21 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,28 грн;

1 евро – 30,77 грн;

1 злотый – 6,64 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на три копейки, а евро – на девять. Курс злотого изменился на две копейки, а рубля – на одну.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

20 декабря доллар не изменился на межбанке. К завершению торгов он остался на уровне 27,28/27,30 грн .

Евро подорожал на 12 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,82/30,84 грн (покупка/продажа).

До этого мы сообщали, что украинцы, ранее сумевшие приобрести наличную валюту в момент падения курса, не прогадали: уже сейчас они могут ее сдать дороже, хоть и ненамного, чем купили 7-10 дней назад.

Напомним, что гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.