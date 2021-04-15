Українська
$ 27,98
33,48
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро в Украине взяли передышку: курс НБУ

15 апреля, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 16 апреля:

15.0416.04Изменение
1 доллар США27,98 грн27,96 грн- 0,02
1 евро33,48 грн33,46 грн- 0,02
Реклама

По сравнению со значениями 15 апреля доллар подешевел еще на две копейки после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 9 по 16 апреля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на те же две копейки. Ранее гривню подкосило обострение на Донбассе, но курс удалось стабилизировать.

В тренде
Обострение на Донбассе подкосило гривню: ждать ли резкой девальвации

Курс евро тоже упал на две копейки после скачка вверх на 16 копеек днем ранее. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов, что к концу этой недели евро будет стоить около 33,3 гривни.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курс
Доллар пошел в рост, евро взлетел до максимума за месяц: официальный курсФинансы
ПУМБ вместе с Prometheus запускают обучающий курс
ПУМБ вместе с Prometheus запускают обучающий курс "Просто про гроші"Финансы
Гривня под ударом. Доллар нацелился на новый скачок вверх
Гривня под ударом. Доллар нацелился на новый скачок вверхФинансы
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евро
Гривня сдала позиции – что будет с курсом доллара и евроФинансы
Евро подскочил до максимума с начала марта, доллар подорожал: курс НБУ
Евро подскочил до максимума с начала марта, доллар подорожал: курс НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять