Доллар и евро в Украине взяли передышку: курс НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 16 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 16 апреля:

15.04 16.04 Изменение 1 доллар США 27,98 грн 27,96 грн - 0,02 1 евро 33,48 грн 33,46 грн - 0,02

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По сравнению со значениями 15 апреля доллар подешевел еще на две копейки после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 9 по 16 апреля – гривня окрепла по отношению к американской валюте на те же две копейки. Ранее гривню подкосило обострение на Донбассе, но курс удалось стабилизировать.

В тренде Обострение на Донбассе подкосило гривню: ждать ли резкой девальвации

Курс евро тоже упал на две копейки после скачка вверх на 16 копеек днем ранее. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов, что к концу этой недели евро будет стоить около 33,3 гривни.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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