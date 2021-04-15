Долар і євро в Україні взяли перепочинок: курс НБУ

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 16 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 16 квітня:

15.04 16.04 Зміна 1 долар США 27,98 грн 27,96 грн - 0,02 1 євро 33,48 грн 33,46 грн - 0,02

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Порівняно зі значеннями 15 квітня долар подешевшав ще на дві копійки після зниження на чотири копійки попереднього банківського дня. За тиждень – з 9 по 16 квітня – гривня зміцніла проти американської валюти на ті ж дві копійки. Раніше гривню підкосило загострення на Донбасі, але курс вдалося стабілізувати.

Курс євро теж впав на дві копійки після стрибка вгору на 16 копійок днем раніше. Аналітик RoboForex Андрій Гойлов, що до кінця цього тижня євро коштуватиме близько 33,3 гривні.

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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