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Долар і євро в Україні взяли перепочинок: курс НБУ

15 квітня, 16:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 16 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 16 квітня:

15.0416.04Зміна
1 долар США27,98 грн27,96 грн - 0,02
1 євро33,48 грн33,46 грн - 0,02
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Порівняно зі значеннями 15 квітня долар подешевшав ще на дві копійки після зниження на чотири копійки попереднього банківського дня. За тиждень – з 9 по 16 квітня – гривня зміцніла проти американської валюти на ті ж дві копійки. Раніше гривню підкосило загострення на Донбасі, але курс вдалося стабілізувати.

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Курс євро теж впав на дві копійки після стрибка вгору на 16 копійок днем раніше. Аналітик RoboForex Андрій Гойлов, що до кінця цього тижня євро коштуватиме близько 33,3 гривні.

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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