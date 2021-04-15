Обострение на Донбассе подкосило гривню: ждать ли резкой девальвации

Инвесторы уходят из украинских ОВГЗ, что повышает спрос на иностранную валюту, признали в НБУ

На ситуацию на валютном рынке Украины повлияла эскалация на Донбассе. Иностранные инвесторы стали меньше интересоваться украинскими гособлигациями и увеличили спрос на иностранную валюту. Это, в свою очередь, усилило давление на гривню. Но серьезных колебаний удалось избежать. И, по прогнозам экспертов, резкой девальвации в ближайшее время не будет.

"До концентрации российских войск инвесторы-нерезиденты довольно активно покупали ОВГЗ, даже несмотря на временную задержку пересмотра программы МВФ. После новостей о начале эскалации мы почувствовали дополнительный спрос со стороны нерезидентов на покупку валюты. Нацбанк проводил интервенции, нам удалось сгладить этот спрос", – заявил на брифинге глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Реклама

Читайте также: Нацбанк второй раз подряд повысил учетную ставку

Как уточнил сайту "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, объем вложений иностранных инвесторов в ОВГЗ снизился до 99,41 млрд гривен. Его прогнозы для гривни – довольно пессимистичные. Но пока что, в условиях частичного локдауна, спроса на инвалюты на межбанке недостаточно для существенной девальвации, считает эксперт.

"Вся эта денежная масса, судя по всему, пойдет на межбанк и спровоцирует дальнейшую девальвацию гривни к доллару США и евро. При этом в первичных размещениях нерезиденты по-прежнему не участвуют", – отметил Гойлов.

Напомним, опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики считают, что к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама