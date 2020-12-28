Доллар и евро в Украине вернулись к росту: курс Нацбанка

На вторник, 29 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

28.12 29.12 Изменение 1 доллар США 28,35 грн 28,37 грн + 0,02 1 евро 34,56 грн 34,65 грн + 0,09

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По сравнению со значениями 28 декабря курс доллара повысился на две копейки после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 22 по 29 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 33 копейки. При этом ранее эксперты предупреждали, что курс доллара может вернуться к росту.

Евро тоже подорожал после снижения курса – стоимость евровалюты выросла на девять копеек.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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