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Доллар и евро в Украине вернулись к росту: курс Нацбанка

28 декабря, 16:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 29 декабря

На вторник, 29 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

28.1229.12Изменение
1 доллар США28,35 грн28,37 грн+ 0,02
1 евро34,56 грн34,65 грн+ 0,09
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По сравнению со значениями 28 декабря курс доллара повысился на две копейки после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день. В целом за последнюю неделю – с 22 по 29 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 33 копейки. При этом ранее эксперты предупреждали, что курс доллара может вернуться к росту.

Евро тоже подорожал после снижения курса – стоимость евровалюты выросла на девять копеек.

В тренде
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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
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А о том, каким был предновогодний курс доллара в декабре в последние пять лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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