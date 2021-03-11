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Доллар и евро в Украине будут дорожать – эксперт

11 марта, 12:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Дефицита иностранной валюты при этом не ожидается

К концу недели доллар на межбанке прекратит падение и укрепится до уровня 27,85 гривни. А европейская валюта возобновит рост к 33,15 гривни.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Нехватки валюты при этом в ближайшее не прогнозируется, считает аналитик. По его словам на фоне решения НБУ поднять учетную ставку до 6,5% будет расти доходность ОВГЗ.

"По этой причине, вероятно, нерезиденты увеличат предложение долларов США на межбанке", – говорит специалист.

Но пределы роста курса, по его мнению, будет определять НБУ. Как и на прошлой неделе, регулятор готов выходить на межбанк в случае резких колебаний котировок, отмечает Гойлов.

К 12:00 доллар на межбанке торговался на уровне 27,75/27,76 гривни, свидетельствуют данные портала Minfin.

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Напомним, сейчас гривня заметно укрепилась к доллару и евро. На 11 марта официальный курс установлен на уровне 27,70 гривни за доллар и 32,93 гривни за евро.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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