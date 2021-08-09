Доллар и евро уходят на "дно " – официальный курс валют

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 10 августа

Доллар и евро падают / Фото: УНИАН, REUTERS

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 10 августа:

09.08 10.08 Изменение 1 доллар США 26,83 грн 26,80 грн - 0,03 1 евро 31,68 грн 31,53 грн - 0,15

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По сравнению со значениями 9 августа курс доллара опустился еще на три копейки. В прошлый банковский день доллар подешевел на девять копеек. За последнюю неделю – со 3 по 10 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на четыре копейки. При этом, по прогнозам экспертов, скоро тенденция на валютном рынке сменится.

Курс евро упал на 15 копеек после снижения сразу на 22 копейки в предыдущий банковский день. Это минимум с 20 июля 2020 года.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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