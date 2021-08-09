Долар і євро йдуть на "дно" – офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 10 серпня

Долар і євро падають / Фото: уніан, REUTERS

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 10 серпня:

09.08 10.08 Зміна 1 долар США 26,83 грн 26,80 грн - 0,03 1 євро 31,68 грн 31,53 грн - 0,15

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У порівнянні зі значеннями 9 серпня курс долара опустився ще на три копійки. Минулого банківський день долар подешевшав на дев'ять копійок. За останній тиждень – з 3 по 10 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на чотири копійки. При цьому, за прогнозами експертів, скоро тенденція на валютному ринку зміниться.

Курс євро впав на 15 копійок після зниження відразу на 22 копійки в попередній банківський день. Це мінімум з 20 липня 2020 року.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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