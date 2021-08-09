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Курс долара зміниться восени: що впливає на гривню

9 серпня 2021 12:22

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Девальвація української валюти не за горами, але поки що на міжбанку панує затишшя

Гривні пророкують девальвацію

Гривні пророкують девальвацію / Фото: Сьогодні, Pixabay

Долар 9 серпня після падіння за офіційним курсом залишається стабільним на міжбанку і торгується в районі 26,79-26,81 грн. Пропозиція на валютним ринку поки що перевищує попит, так що котирування можуть знизитися. Готівковий долар в обмінниках на цьому тижні, ймовірно, буде коштувати 26,93-27,07 грн. Попит і пропозиція валюти поки будуть стабілізуватися, а ось вже восени можлива девальвація гривні.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" озвучив старший аналітик Esperio Ян Кароль.

Що впливає на курс долара

На думку Кароля, гривню підтримують такі чинники:

Втім, вплив цих новин на курс стримують валютний інтервенції Національного банку – регулятор викуповує іноземну валюту для поповнення резервів і не дає гривні зміцнитися занадто сильно.

Серед девальваційних факторів:

  • новинний фон навколо коронавируса штаму "Дельта";
  • можливість введення санкцій проти окремих фізосіб з Білорусі, що може вплинути на ринок нафтопродуктів.

Чому курс долара може вирости восени

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За прогнозами аналітиків Finstop, на девальваційними чинниками для гривні можуть стати такі події:

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  • рекордні погашення за зовнішніми боргами (знадобиться багато валюти, щоб платити за зобов'язаннями);
  • піково високі ціни на світових ринках на енергоносії (газ, нафта, вугілля);
  • запуск "Північного потоку – 2", Який може позбавити Україну частини валютної виручки за транзит газу;
  • зменшення попиту на українські держоблігації від нерезидентів, а також ризики відтоку нерезидентів з ОВДП.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

А відповідно до Індексу БігМака, долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%. Правда, експерти закликають не сприймати ці розрахунки серйозно.

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