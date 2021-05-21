Доллар и евро стали чуть дешевле: курс валют на выходные

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 24 мая

Доллар немного подешевел / Фото: Pixabay

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 24 мая:

21.05 24.05 Изменение 1 доллар США 27,47 грн 27,46 грн - 0,01 1 евро 33,52 грн 33,48 грн - 0,04

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Этот курс будет действительным также в выходные дни, 22 и 23 мая.

По сравнению со значениями 21 мая курс доллара снизился на копейку после того, как вернулся к росту в предыдущий банковский день. За неделю – с 17 по 24 мая – гривня все укрепилась по отношению к американской валюте на 15 копеек. Впрочем, эксперты уже предупредили: ревальвация гривни скоро закончится, а доллар может заметно подорожать.

Курс евро снизился на четыре копейки после роста на три копейки днем ранее.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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