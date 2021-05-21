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Долар і євро стали трохи дешевшими: курс валют на вихідні

21 травня, 16:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 24 травня

Доллар трохи подешевшав

Доллар трохи подешевшав / Фото: Pixabay

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 24 травня:

21.0524.05зміна
1 долар США27,47 грн27,46 грн - 0,01
1 євро33,52 грн33,48 грн - 0,04
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Цей курс буде дійсним також у вихідні дні, 22 і 23 травня.

У порівнянні зі значеннями 21 травня курс долара знизився на копійку після того, як повернувся до зростання в попередній банківський день. За тиждень – з 17 по 24 травня – гривня все зміцниласяпроти американської валюти на 15 копійок. Втім, експерти вже попередили: ревальвація гривні скоро закінчиться, а долар може помітно подорожчати.

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Фото: REUTERS / Pixabay / Pexels

Курс євро знизився на чотири копійки після зростання на три копійки днем раніше.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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