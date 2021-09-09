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Доллар и евро снова упали в цене – официальный курс

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
9 сентября, 16:36
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Национальный банк Украины обнародовал стоимость американской валюты на 10 сентября
Курс доллара упал / Фото: "Сегодня"
Курс доллара упал / Фото: "Сегодня"

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 8 сентября:

09.0910.09Изменение
1 доллар США26,74 грн26,72 грн-0,02
1 евро31,63 грн31,62 грн-0,01

Таким образом, курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем стал ниже на две копейки, а курс евро снизился на одну копейку.

Что делать с валютой

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Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре, поэтому гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

Андрей Шевчишин и Олег Пендзин ратуют за долгосрочные валютные накопления, а вот Максим Орыщак, считает, что дешевый доллар может быть интересен для тех, кто опасается девальвации, и постепенно бизнес и население начнут снова присматриваться к валюте как к привлекательному для сбережений и инвестиций инструменту.

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд, с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро – на 8,1%.
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Также мы писали о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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