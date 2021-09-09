Долар та євро знову впали в ціні – офіційний курс

Національний банк України оприлюднив вартість американської валюти на 10 вересня

Курс долара впав / Фото: "Сьогодні"

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 8 вересня:

09.09 10.09 зміна 1 долар США 26,74 грн 26,72 грн -0,02 1 євро 31,63 грн 31,62 грн -0,01

Отже, курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем став нижчим на дві копійки, а курс євро знизився на одну копійку.

Що робити з валютою

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Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні, тому гривневі вклади як і раніше залишаються вигіднішими за валютні заначки.

Андрій Шевчишин і Олег Пендзин ратують за довгострокові валютні накопичення, а Максим Орищак, вважає, що дешевий долар може бути цікавий для тих, хто побоюється девальвації, і поступово бізнес і населення почнуть знову придивлятися до валюти як до привабливого для заощаджень та інвестицій інструменту.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль, з березня 2021-го.

– з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль, з березня 2021-го. Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро – на 8,1%.

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Також ми писали про те, що, згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.