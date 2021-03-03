Доллар и евро снова просели в цене: курс Нацбанка

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 4 марта

На четверг, 4 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

03.03 04.03 Изменение 1 доллар США 27,93 грн 27,85 грн - 0,08 1 евро 33,60 грн 33,56 грн - 0,04

Реклама

По сравнению со значениями 3 марта доллар подешевел на восемь копеек после снижения курса на семь копеек в предыдущий банковский день. За неделю с 25 февраля по 4 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 10 копеек.

Евро 4 марта подешевел еще на четыре копейки после падения на 12 копеек днем ранее.

В тренде Торгуем в минус и в основном с Китаем: что покупает и продает Украина

Реклама

Читайте также: Доллар упал: что происходит с курсом на межбанке

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Кстати, мы рассказали, как выгодно купить подарки к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама