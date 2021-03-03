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Долар і євро знову просіли в ціні: курс Нацбанку

3 березня, 16:16

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 4 березня

На четвер, 4 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

03.0304.03Зміна
1 долар США27,93 грн27,85 грн - 0,08
1 євро33,60 грн33,56 грн - 0,04
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У порівнянні зі значеннями 3 березня долар подешевшав на вісім копійок після зниження курсу на сім копійок у попередній банківський день. За тиждень з 25 лютого по 4 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на 10 копійок.

Євро 4 березня подешевшав ще на чотири копійки після падіння на 12 копійок днем раніше.

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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