Українська
$ 26,94
31,9
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро сдали назад – официальный курс валют

6 августа 2021 16:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 9 августа

Валюта снова дешевеет

Валюта снова дешевеет / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 9 августа:

06.0809.08Изменение
1 доллар США26,94 грн26,83 грн- 0,09
1 евро31,90 грн31,68 грн- 0,22
Реклама

По сравнению со значениями 6 августа курс доллара опустился на девять копеек. За предыдущие два дня доллар подорожал на 10 копеек, теперь же этот рост практически аннулирован. За последнюю неделю – со 2 по 6 августа – гривня ослабла по отношению к американской валюте на копейку.

Эксперты уже объяснили валютные колебания последних дней. Аналитики считают, что курс доллара скоро все же вернется на уровень 27 гривен.

В тренде
Доллар и евро устремились к росту – курс валют НБУ
Доллар и евро снова дорожают
Реклама

Курс евро также перешел к заметному снижению. Евровалюта упала в цене сразу на 22 копейки после снижения на пять копеек днем ранее.

Читайте также: Воры украли деньги через Приват24 – как это возможно

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Выводят из равновесия. Мошенники придумали новую схему обмана через ПриватБанк
Выводят из равновесия. Мошенники придумали новую схему обмана через ПриватБанкФинансы
Альфа-Банк купит Monobank – СМИ
Альфа-Банк купит Monobank – СМИФинансы
Дешевая гривня – это ненадолго. Что будет с курсом доллара в ближайшее время
Дешевая гривня – это ненадолго. Что будет с курсом доллара в ближайшее времяФинансы
Доллар снова развернулся – официальный курс валют
Доллар снова развернулся – официальный курс валютФинансы
Должник за несколько минут. Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитами
Должник за несколько минут. Monobank обвинили в обмане с кредитными лимитамиФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять