Доллар и евро движутся вверх: НБУ рассчитал новый курс валют для украинцев

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 2 декабря:
|1.12
|2.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,21 грн
|27,23 грн
|+0,02
|1 евро
|30,92 грн
|30,84 грн
|-0,08
По сравнению с курсом НБУ на среду, 1 декабря, доллар подорожал на 2 копейки, а евро подешевел на 8 копеек.
Что будет с курсом валют в декабре?
Как рассказал "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, если курс доллара закрепится выше 27 грн за дол., примерно на отметке 27,10, – это будет плохим сигналом глобального слома тренда украинской валюты.
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Также, по словам эксперта, есть риск запустить еще более глобальную распродажу и скачок до 28 грн за доллар до конца текущего года – вовсе не исключен.
На это могут повлиять такие факторы, как ужесточение риторики монетарной политики ФРС США и рост доллара в дальнейшем, а также откат в ценах на сырье и сельскохозяйственную продукцию.
"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, стоит ли сейчас покупать иностранную валюту или лучше подождать, а также писали, что ждет украинцев на "стыке" осени и зимы.