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Гривня сдает позиции: что будет с курсом доллара 26 ноября

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
25 ноября, 17:41
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 26 ноября
НБУ установил новый курс валют
НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 25 ноября:

25.1126.11Изменение
1 доллар США26,93 грн27,03 грн+0,10
1 евро30,17 грн30,34 грн+0,17

По сравнению с курсом НБУ на четверг, 25 ноября, доллар подорожал на 10 копеек, а евро, на 17 копеек.

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Что происходит с долларом на межбанке

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в среду курс доллара США относительно гривны подобрался к уровню 27,00. НБУ выходил на рынок с валютными интервенциями и продал около 130 млн долларов США.

Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 27,00, курс евро укрепился до отметки 30,25. Рынок проигнорировал новость о том, что Совет директоров МВФ утвердил решение выделить Украине 700 млн долларов США и продлить программу "Stand-by" до конца июня 2022 года.

На международных финансовых рынках продолжается падение стоимости украинских ценных бумаг. ВВП-варранты обновили минимум последних полутора лет, достигнув уровня в 90,53% от номинальной стоимости.

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"По еврооблигациям наблюдается небольшой коррекционный рост после длительного падения. Причиной всему стала эскалация военного конфликта в ОРДЛО и ряд тревожных заявлений украинских военных. Это также давит на курс украинской национальной валюты", – отмечает Андрей Гойлов.

Он считает, что на текущей неделе гривна относительно доллара США ослабнет до уровня 27,10. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 30,35.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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