Гривня сдает позиции: что будет с курсом доллара 26 ноября

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 25 ноября:
|25.11
|26.11
|Изменение
|1 доллар США
|26,93 грн
|27,03 грн
|+0,10
|1 евро
|30,17 грн
|30,34 грн
|+0,17
По сравнению с курсом НБУ на четверг, 25 ноября, доллар подорожал на 10 копеек, а евро, на 17 копеек.
Что происходит с долларом на межбанке
Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, в среду курс доллара США относительно гривны подобрался к уровню 27,00. НБУ выходил на рынок с валютными интервенциями и продал около 130 млн долларов США.
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Торговая сессия среды по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 27,00, курс евро укрепился до отметки 30,25. Рынок проигнорировал новость о том, что Совет директоров МВФ утвердил решение выделить Украине 700 млн долларов США и продлить программу "Stand-by" до конца июня 2022 года.
На международных финансовых рынках продолжается падение стоимости украинских ценных бумаг. ВВП-варранты обновили минимум последних полутора лет, достигнув уровня в 90,53% от номинальной стоимости.
"По еврооблигациям наблюдается небольшой коррекционный рост после длительного падения. Причиной всему стала эскалация военного конфликта в ОРДЛО и ряд тревожных заявлений украинских военных. Это также давит на курс украинской национальной валюты", – отмечает Андрей Гойлов.
Он считает, что на текущей неделе гривна относительно доллара США ослабнет до уровня 27,10. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 30,35.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.