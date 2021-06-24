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Доллар дешевел всего день: НБУ "уронил" курс гривни

24 июня 2021 16:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 25 июня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 25 июня:

24.0625.06Изменение
1 доллар США27,27 грн27,46 грн+ 0,19
1 евро32,60 грн32,79 грн+ 0,19
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По сравнению со значениями 24 июня курс доллара вырос на 19 копеек после снижения на 4 копейки в предыдущий банковский день. Таким образом, гривня укреплялась только в течение одного дня, а теперь украинская валюта вернулась к падению. Как объяснили "Сегодня" аналитики, доллар снова дорожает под влиянием нескольких негативных для гривни факторов.

За последнюю неделю – с 17 по 25 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 43 копейки.

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Курс евро продолжил повышаться. Евровалюта выросла в цене еще на 19 копеек после такого же повышения днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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