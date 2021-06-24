Русский
$ 27,27
32,6
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Долар дешевшав всього день: НБУ опустив курс гривні

24 червня 2021 16:21

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 25 червня

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 25 червня:

24.0625.06Зміна
1 долар США27,27 грн27,46 грн + 0,19
1 євро32,60 грн32,79 грн + 0,19
Реклама

У порівнянні зі значеннями 24 червня курс долара виріс на 19 копійок після зниження на 4 копійки в попередній банківський день. Отже, гривня зміцнювалася тільки протягом одного дня, а тепер українська валюта повернулася до падіння. Як пояснили "Сьогодні" аналітики, долар знову дорожчає під впливом кількох негативних для гривні факторів.

За останній тиждень – з 17 по 25 червня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 43 копійки.

Не пропусти!
Луческу розбирає ігри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки
Мірча Луческу розбирає ігри збірної України
Реклама

Курс євро продовжив підвищуватися. Євровалюта виросла в ціні ще на 19 копійок після такого ж підвищення днем раніше.

Читайте також: Всупереч очікуванням. НБУ вирішив стримувати інфляцію без підвищення облікової ставки

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через
ПриватБанк почав підвищення тарифів на перекази через "Приват24"Фінанси
Долар пішов на зліт! Злетить?
Долар пішов на зліт! Злетить?Фінанси
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяють
У Кабміні підрахували наші зарплати, пенсії і зростання цін на три роки вперед. Що обіцяютьЕкономіка
Євро в Україні впав на 10-місячне дно, долар подорожчав: курс валют НБУ
Євро в Україні впав на 10-місячне дно, долар подорожчав: курс валют НБУФінанси
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУ
Долар впав нижче психологічної позначки: курс валют НБУФінанси
Долар підскочив ще вище, зате євро покотився вниз: офіційний курс
Долар підскочив ще вище, зате євро покотився вниз: офіційний курсФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти