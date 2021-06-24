Долар дешевшав всього день: НБУ опустив курс гривні

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 25 червня

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 25 червня:

24.06 25.06 Зміна 1 долар США 27,27 грн 27,46 грн + 0,19 1 євро 32,60 грн 32,79 грн + 0,19

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У порівнянні зі значеннями 24 червня курс долара виріс на 19 копійок після зниження на 4 копійки в попередній банківський день. Отже, гривня зміцнювалася тільки протягом одного дня, а тепер українська валюта повернулася до падіння. Як пояснили "Сьогодні" аналітики, долар знову дорожчає під впливом кількох негативних для гривні факторів.

За останній тиждень – з 17 по 25 червня – гривня ослабла проти американської валюти вже на 43 копійки.

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Курс євро продовжив підвищуватися. Євровалюта виросла в ціні ще на 19 копійок після такого ж підвищення днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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