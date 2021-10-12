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Как будут работать банки на длинных выходных в октябре – график ПриватБанка и Ощадбанка

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 октября, 07:20
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День защитников и защитниц Украины: как будут работать ПриватБанк и Ощадбанк
График работы банков на 14-17 октября
График работы банков на 14-17 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре украинцы будут праздновать День защитников и защитниц Украины, который добавит к рабочей недели несколько выходных.

В связи с этим НБУ сообщил о графике работы банковских учреждений в период с 14 по 17 октября.

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По данным НБУ, на этот период устанавливаются следующие правила:

  • банки должны организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов;
  • 15 октября, в пятницу, банки при необходимости могут осуществлять кассовые операции;
  • в период с 14 по 17 октября межбанковские переводы через Систему электронных платежей НБУ будут осуществляться дате банковского дня 18 октября 2021, то есть следующим понедельником.
  • 23 октября (суббота) – рабочий день и межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться по этой дате.

Также "Сегодня" узнали изменения в работе ПриватБанка. Там нам сообщили, что график будет таким:

  • 13 октября, среда – рабочий день будет сокращен на час;
  • 14 октября, четверг – выходной день, отделения не будут работать;
  • 15 октября, пятница – выходной день, отделения не будут работать;
  • 16 октября, суббота – выходной день, будут работать дежурные отделения в Киеве;
  • 17 октября, воскресенье – отделение не будут работать;
  • 23 октября, суббота – рабочий день по графику пятницы.

А вот у Ощадбанка нет четкого графика работы, и каждое отделение будет самостоятельно решать расписание.

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Для того, чтобы узнать график работы конкретного отделения, нужно проверять информацию на сайте.

Ранее мы писали про новый способ мошенничества через мобильное приложение, а также рассказали, сколько гособлигаций за год купили украинцы в ПриватБанке.

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