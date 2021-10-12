Як працюватимуть банки на довгих вихідних у жовтні – графік ПриватБанку та Ощадбанку

День захисників і захисниць України: як будуть працювати ПриватБанк і Ощадбанк

Графік роботи банків на 14-17 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні українці святкуватимуть День захисників та захисниць України, який додасть до робочого тижня декілька вихідних.

У зв’язку з цим НБУ повідомив про графік роботи банківських установ у період з 14 по 17 жовтня.

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За даними НБУ, на цей період встановлюються такі правила:

банки мають організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат і забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів;

15 жовтня, у п’ятницю, банки за потреби можуть здійснювати касові операції;

у період із 14 до 17 жовтня міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ здійснюватимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року, тобто наступним понеділком.

23 жовтня (субота) – робочий день і міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться датою цього дня.

Також "Сьогодні" дізнались зміни у роботі ПриватБанку. Там нам повідомили, що графік буде таким:

13 жовтня, середа – робочий день буде скорочено на годину;

14 жовтня, четвер – вихідний день, відділення не працюватимуть;

15 жовтня, п’ятниця – вихідний день, відділення не працюватимуть;

16 жовтня, субота – вихідний день, працюватимуть чергові відділення у Києві;

17 жовтня, неділя – відділення не працюватимуть;

23 жовтня, субота – робочий день за графіком п’ятниці.

А от у Ощадбанку немає чіткого графіку роботи, і кожне відділення самостійно вирішуватиме розклад.

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Для того, що дізнатися графік роботи конкретного відділення, потрібно перевіряти інформацію на сайті.

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