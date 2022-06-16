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День Конституции Украины: как будут работать банки 27 и 28 июня

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 14:10
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В следующий вторник в Украине будут отмечать государственный праздник – День Конституции
НБУ определил график работы для банковской системы в День Конституции
НБУ определил график работы для банковской системы в День Конституции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине отменили все выходные, обычно приходившиеся на различные государственные и церковные праздники.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка, соответственно, 27 и 28 июня, на которое приходится День Конституции, будут рабочими днями для банковской системы.

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"Национальный банк отменил перенос работы банковской системы с понедельника, 27 июня, на субботу, 2 июля. Этот день будет выходным", – объяснили в центробанке Украины.

Как будет работать СЭП

Системы электронных платежей и депозитарного учета, а также система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 27 и 28 июня будут работать в обычном режиме.

Межбанковские переводы через систему электронных платежей будут осуществляться следующим образом:

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  • в период с 25 по 27 июня – датой банковского дня 27 июня;
  • 28 июня – датой банковского дня 28 июня;
  • в период с 2 по 4 июля – датой банковского дня 4 июля.

"Вопреки войне, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных", – добавили в НБУ.

Решение Национального банка обусловлено необходимостью обеспечить работу банковских систем в условиях военного положения. В выходные банки сами определяют графики для своих подразделений с учетом своих потребностей и пожеланий клиентов.

Клиенты Ощадбанка остались без денег

Клиенты украинского Ощадбанка во временно оккупированных городах не имеют средств даже для удовлетворения базовых потребностей. На это пожаловался клиент финансового учреждения, отметивший, что под оккупацией не работают ни отделения банков, ни банкоматы.

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До недавнего времени граждане снимали наличные под процент "с рук" у тех, у кого гривни еще есть. Некоторые магазины еще продают товары с оплатой банковскими картами, но ассортимент в них все меньше.

На временно оккупированных территориях также исчезла мобильная связь, роуминг не работает. А без SMS-подтверждения даже те, у кого еще остались деньги на карточках, не могут их снять.

Также "Сегодня" рассказывали, как Monobank неожиданно заблокировал карту своей клиентке и какой тариф на голубое топливо озвучили в "Нафтогазе" почти для 9 млн потребителей.

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