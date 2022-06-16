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Monobank неожиданно заблокировал карту – как украинка осталась без денег

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 12:59
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Украинке внезапно отказали в обслуживании, женщина осталась без денег в условиях военного положения
Клиентке банка внезапно заблокировали карту
Клиентке банка внезапно заблокировали карту / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня, monobank

Клиентка Monobank, пользовавшаяся услугами финансового учреждения 4 года, пожаловалась на крайне неприятную ситуацию, которая произошла с ней во время войны.

Как она объяснила в отзыве на сайте "Минфин", еще 30 апреля ей внезапно отказали в обслуживании: причин не объяснили и заблокировали карту.

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"Я осталась без денег на неделю во время войны, получила нервный срыв (интересно, вы оплатите мне лечение?) и решила изучить все положения и правила вашего банка", – отметила украинка.

По ее словам, согласно правилам банка, ей не должны были внезапно блокировать карточку. Согласно документам, банк имеет право отказать только в выпуске, активации, перевыпуске или разблокировании карты или отказаться предоставить/восстановить кредитный лимит.

Учитывая ситуацию, клиентка предложила Monobank сделать несколько обновлений, которые значительно облегчили бы жизнь клиентов:

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  • разрешить заходить в профиль с разных устройств только с авторизацией по фото;
  • предоставить клиенту возможность воспользоваться услугами банка в день блокировки карты, чтобы снять остатки денег;
  • ввести опрос среди клиентов для улучшения обслуживания;
  • отправлять сообщения о блокировке карты.

Что ответили в банке?

В службе поддержки Monobank отметили, что ситуация действительно неприятная. Сотрудники финучреждения добавили, что банк принимает взвешенные решения о возможности обслуживания, анализирует информацию из разных проверенных источников.

"Сообщить вам точную причину отказа не можем из-за политики банка", – объяснили клиентке.

Однако там добавили, что предложения украинки передали на рассмотрение и поблагодарили за них.

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Услуга интернет-эквайринга

В мае Monobank ввел услугу интернет-эквайринга для своих клиентов. Украинцы, занимающиеся бизнесом онлайн, получили возможность проще принимать платежи за товары – это единовременные расчеты, что удобно для торговцев в Сети.

Клиенты банка могут настроить оплату картами на своем сайте, в мобильном приложении или интернет-магазине. Для любой формы бизнеса доступен гибкий набор инструментов:

  • для сбора донатов;
  • для владельцев интернет-магазинов;
  • для владельцев сайтов и индивидуальных проектов;
  • для ФЛП и благотворительных фондов.

До конца июня тариф за пользование услугой составит 0,6% от суммы каждой сделки.

"Сегодня" рассказывали об особенностях SWIFT-переводов, как ими воспользоваться украинцам, а также писали, какой тариф установил "Нафтогаз" за голубое топливо для своих клиентов.

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SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
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