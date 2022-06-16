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День Конституції України: як працюватимуть банки 27 та 28 червня

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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16 червня, 14:10
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Наступного вівторка в Україні відзначатимуть державне свято – День Конституції
НБУ визначив графік роботи для банківської системи на День Конституції
НБУ визначив графік роботи для банківської системи на День Конституції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні скасували усі вихідні, що зазвичай припадали на різноманітні державні та церковні свята.

Як повідомили у пресслужбі Національного банку, відповідно, 27 та 28 червня, на яке припадає День Конституції, будуть робочими днями для банківської системи.

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"Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка, 27 червня, на суботу, 2 липня. Цей день буде вихідним", – пояснили в центробанку України.

Як працюватиме СЕП

Системи електронних платежів та депозитарного обліку, а також система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази через систему електронних платежів здійснюватимуть так:

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  • у період з 25 до 27 червня – датою банківського дня 27 червня;
  • 28 червня – датою банківського дня 28 червня;
  • у період з 2 до 4 липня – датою банківського дня 4 липня.

"Попри війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних", – додали в НБУ.

Рішення Національного банку зумовлене необхідністю забезпечити роботу банківських систем в умовах воєнного стану. У вихідні банки самі визначають графіки для своїх підрозділів, враховуючи свої потреби та побажання клієнтів.

Клієнти Ощадбанку залишились без грошей

Клієнти українського Ощадбанку в тимчасово окупованих містах не мають коштів навіть для задоволення базових потреб. На це поскаржився клієнт фінансової установи, який зазначив, що під окупацією не працюють ні відділення банків, ні банкомати.

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Донедавна громадяни знімали готівку під процент "з рук" у тих, в кого гривні ще є. Деякі магазини ще продають товари з можливістю оплати банківськими картками, але асортимент стає все менший.

На тимчасово окупованих територіях також зник мобільний зв’язок, роумінг не працює. А без SMS-підтвердження навіть ті, у кого ще залишились гроші на картках, не можуть їх зняти.

Також "Сьогодні" розповідали як Monobank неочікувано заблокував картку своїй клієнтці та який тариф на блакитне паливо озвучили в "Нафтогазі" майже для 9 млн споживачів.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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