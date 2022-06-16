День Конституції України: як працюватимуть банки 27 та 28 червня

Наступного вівторка в Україні відзначатимуть державне свято – День Конституції

НБУ визначив графік роботи для банківської системи на День Конституції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні скасували усі вихідні, що зазвичай припадали на різноманітні державні та церковні свята.

Як повідомили у пресслужбі Національного банку, відповідно, 27 та 28 червня, на яке припадає День Конституції, будуть робочими днями для банківської системи.

Реклама

"Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка, 27 червня, на суботу, 2 липня. Цей день буде вихідним", – пояснили в центробанку України.

Як працюватиме СЕП

Системи електронних платежів та депозитарного обліку, а також система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази через систему електронних платежів здійснюватимуть так:

Реклама

у період з 25 до 27 червня – датою банківського дня 27 червня;

28 червня – датою банківського дня 28 червня;

у період з 2 до 4 липня – датою банківського дня 4 липня.

"Попри війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних", – додали в НБУ.

Рішення Національного банку зумовлене необхідністю забезпечити роботу банківських систем в умовах воєнного стану. У вихідні банки самі визначають графіки для своїх підрозділів, враховуючи свої потреби та побажання клієнтів.

Клієнти Ощадбанку залишились без грошей

Клієнти українського Ощадбанку в тимчасово окупованих містах не мають коштів навіть для задоволення базових потреб. На це поскаржився клієнт фінансової установи, який зазначив, що під окупацією не працюють ні відділення банків, ні банкомати.

Реклама

Донедавна громадяни знімали готівку під процент "з рук" у тих, в кого гривні ще є. Деякі магазини ще продають товари з можливістю оплати банківськими картками, але асортимент стає все менший.

На тимчасово окупованих територіях також зник мобільний зв’язок, роумінг не працює. А без SMS-підтвердження навіть ті, у кого ще залишились гроші на картках, не можуть їх зняти.

Також "Сьогодні" розповідали як Monobank неочікувано заблокував картку своїй клієнтці та який тариф на блакитне паливо озвучили в "Нафтогазі" майже для 9 млн споживачів.