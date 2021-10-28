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Дело ПриватБанка. Суд разрешил заочное расследование против Дубилета

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 12:05
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Дубилет принимал участие в заседании в режиме видеоконференции
Дубилет скрывается от следствия за границей
Дубилет скрывается от следствия за границей / Фото: Коллаж: Сегодня

Высший антикоррупционный суд разрешил досудебное расследование в отношении бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего главы правления ПриватБанка", – говорится в сообщении.

В суде считают, что указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении Дубилета, который скрывается от следствия за границей.

А в Центре противодействия коррупции сообщили, что Дубилет принимал участие в заседании в режиме видеоконференции.

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"Он продемонстрировал украинский и израильский паспорт. В Украину банкир возвращаться не собирается, потому что здесь ему якобы "угрожает опасность",сказано в сообщении.

Арест Дубилета

2 июня 2021 года суд дал разрешение на заочный арест Александра Дубилета. Эта мера пресечения будет действовать до того момента, пока экс-главу ПриватБанка не арестуют и не доставят к месту уголовного производства.

Дубилета и другое бывшее руководство ПриватБанка подозревают в хищении 8 млрд гривен в 2016 году.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как на украинку мошенники "повесили" несколько кредитов, которых она не брала.

А также написали главные правила защиты от интернет-мошенников.

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