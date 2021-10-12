Воруют деньги сотен украинцев: какие схемы придумали интернет-мошенники и как от них обезопаситься

Как распознать интернет-аферистов и защитить от них свои счета – советы

Правила безопасного банкинга рассказываем, как защитить свои деньги от интернет-мошенников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сильно активизировались различные телефонные и интернет-мошенники.

В последнее время на сайте с отзывами к банкам начали оставлять все больше отзывов о том, как преступники вывели все деньги со счета или даже взяли на человека несколько кредитов.

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"Сегодня" рассказывают о самых популярных схемах обмана и том, как обезопасить себя от мошенников.

На чем "играют" аферисты

Все уловки мошенников направлены на то, чтобы вызвать у своей жертвы сильную эмоцию и заставить потерять голову.

Обычно – страх. Это и звонки из "банка" с сообщением о том, что ваш счет заблокирован и его проверяет НБУ, и старая, как мир схема "ваш родственник попал в беду".

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Человек, который получает такой звонок, находится в панике и часто называет мошенникам все необходимые данные или переводит деньги на их счет.

Любят преступники и человеческую жадность. Сотням украинцев приходили смс о том, что они выиграли автомобиль или могут купить какую-то вещь по уникальной скидке.

Позвонив по телефону оказывается, что для того, чтобы забрать приз нужно заплатить небольшую госпошлину прямо в данный момент.

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Проведение операции по карте под давлением мошенника называется социальный инжиниринг.

Осознает свои действия жертва уже позже, когда с ее счета списывают все деньги или она не получает никаких призов и выигрышей.

Как защититься от социального инжиниринга

Какими бы жестокими ни казались эти схемы, защититься от них проще всего:

помните – сотрудники банка никогда не просят вас сообщить пароль или CVV-код карты при любых обстоятельствах;

если у вас есть сомнения в том, что вам звонит сотрудник банка – сбросьте звонок и перезвоните по тому номеру, который указан на вашей банковской карточке;

никому не сообщайте данные своей карты – даже если вам назвали номер вашей карты и последние операции по ней;

получив сообщение о выигрыше, проверьте информацию на официальном сайте компании, проводившей розыгрыш, а не звоните по номеру из сообщения;

не совершайте никаких шагов сгоряча – это и является целью преступников. Помните, они могут представляться кем угодно, но каждое слово нужно проверять только из официальных источников.

Интернет-мошенничество и взлом аккаунтов

Гораздо сложнее защититься от тех, кто пытается украсть деньги без вашего участия.

Сейчас очень популярной стала схема изменения финансового номера телефона, взлома мобильных приложений и похищения паролей от счетов.

Недавно клиент ПриватБанка пожаловался на то, что мошенники украли с карты его жены все деньги, а также взяли кредитов более чем на 100 тыс. грн.

Сделать это они смогли, изменив финансовый номер телефона через приложение Приват24.

Осознать это жертвы аферистов смогли только через пару недель, когда пытались оплатить карточкой в магазине.

Нередко с карточек украинцев преступники делают покупки в интернете. Ранее мы писали, как мошенники купили музыку в интернете на все деньги пользовательницы Приват24.

Теперь женщина не может вернуть все деньги, так как количество транзакций превышает установленный лимит.

От IT-гениев защититься сложно, но несколько советов помогут минимизировать риски.

Установите лимит на покупки в интернете

В интернет-приложениях большинства украинских банков можно установить интернет-лимит – это сумма, свыше которой нельзя потратить в течение месяца в интернете.

Обновляться лимит будет 1-го числа каждого месяца, и увеличить его можно в любой момент.

Можно даже отключить возможность делать покупки в интернете. Это актуально для тех, кто редко пользуется этой опцией и переживает за свою безопасность.

Заботьтесь о безопасности своих данных

Установите сложный, надежный пароль для мобильного банкинга и почты.

Не устанавливайте везде одинаковые пароли, так как так вы можете потерять не один аккаунт, а сразу все.

Не указывайте личные данные на подозрительных сайтах, и никогда при покупке не сообщайте пароль.

Проверить сайт можно с помощью сервиса "STOP FRAUD" Киберполиции и сервиса "Black List" Ассоциации "ЕМА"

Подключите услугу смс-банкинга, чтобы сразу получать информацию о новых транзакциях.

Если вы потеряли карточку или произошла утечка данных – сразу блокируйте карту. Не волнуйтесь, ваши деньги никуда не денутся и карту можно будет перевыпустить. В таком случае счет идет на минуты.

При вводе пароля в банкомате прикрывайте клавиатуру рукой, так как аферисты научились устанавливать небольшие микрокамеры.

Также убеждайтесь в том, что на банкомате и картоприемнике не установлено дополнительных устройств.

Что делать при изменении финансового номера

Изменение финансового номера является одной из худших афер, так как фактически дает полный доступ к вашему счету преступнику.

Узнать об этом можно, если ваша сим-карта вдруг перестала работать или на номер стали поступать странные звонки и пополнения счетов.

Это свидетельствует о том, что мошенник пытается перевыпустить сим-карту и восстанавливает ее, как "потерянную".

В таком случае нужно немедленно блокировать доступ ко всем приложениям и карточкам, а затем позвонить мобильному оператору и заблокировать все сим-карты.

Заблокировать нужно и все персональные кабинеты, которые привязаны к украденному номеру.

Таким образом, главным правилом остается заботиться о безопасности данных и не поддаваться панике.

Ранее мы писали и о недобросовестных банках, которые могут съесть ваши средства, как этого не допустить, читайте в материале.