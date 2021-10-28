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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Справа ПриватБанку. Суд дозволив заочне розслідування проти Дубілета

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
28 жовтня, 12:05
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Дубілет брав участь у засіданні у режимі відеоконференції
Дубілет ховається від слідства за кордоном
Дубілет ховається від слідства за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Вищий антикорупційний суд дозволив досудове розслідування стосовно колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

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"28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління ПриватБанку", – йдеться у повідомленні.

У суді вважають, що вказане рішення дозволить завершити досудове розслідування стосовно Дубілета, який ховається від слідства за кордоном.

А у Центрі протидії корупції повідомили, що Дубілет брав участь у засіданні у режимі відеоконференції.

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"Він продемонстрував український та ізраїльський паспорт. В Україну банкір повертатися не збирається, бо тут йому нібито "загрожує небезпека", сказано у повідомленні.

Арешт Дубілета

2 червня 2021 року суд дав дозвіл на заочний арешт Олександра Дубілета. Цей запобіжний захід буде діяти до того моменту, поки ексглаву ПриватБанку не заарештують і не доставлять до місця кримінального провадження.

Дубілета та інше колишнє керівництво ПриватБанку підозрюють у розкраданні 8 млрд гривень 2016 року.

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А також написали Основні правила захисту від інтернет-шахраїв.

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