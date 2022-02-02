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Дают квартиру и 50 тыс. грн: где в Украине врачи живут на широкую ногу

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 февраля, 13:01
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И это, заметим, не в столице
Врачам обещают достойную зарплату и квартиру
Врачам обещают достойную зарплату и квартиру / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В одну из больниц Кировоградской области ищут врача, которому обещают трехкомнатную квартиру и 50 тыс. грн подъемных.

Об этом рассказал директор той же больницы Руслан Пушкаренко — сообщает "Суспільне".

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Находится заведение медицинской помощи в городе Знаменка Кропивницкого района Кировоградской области. Доктор, который приедет работать туда, получит квартиру, на которую впоследствии можно будет оформить право собственности (через 10 лет работы в больнице).

Какая будет квартира?

Расположена квартира в пятиэтажке в центре Знаменки, и имеет она отдельный вход.

Площадь ее достигает 50 метров кв, потолок натяжной, ламинат на полу, плитка на кухне, а сантехника вся новая.

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"Планируем две квартиры перевести в статус служебных. Одна квартира будет для семьи, которая уже работает, а другая – для тех, кто намерен приехать к нам", — говорит городской голова Владимир Сокирко.

Вид квартиры
Вид квартиры / Фото: Суспільне

Что известно о больнице?

В знаменской больнице 11 стационарных отделений, работают 85 врачей, из которых 34 человека – пенсионного возраста.

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Больница нуждается во многих врачах, ей не хватает:

  • невропатологов;
  • терапевтов;
  • анастезиологов;
  • рентгенологов.

Зарплаты у врачей — от 15 до 16 тыс. грн. Планируют повысить оклад до 20 тысяч гривен.

Повышение зарплаты для врачей в 2022 году

Согласно проекту постановления о повышении оплаты труда медработников, опубликованному Минздравом, надбавка за престижность труда медработникам учреждений, учреждений, организаций и предприятий в 2022 году предусмотрена для:

  • врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности, до 500%;
  • специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием, до 300%.

Размер этой надбавки будет исчисляться исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда по ЕТС (единственной тарифной сеткой). Однако конкретный размер доплаты будет устанавливаться руководителем соответствующего учреждения, организации и предприятия.

Руководители учреждений, учреждений, организаций отраслей бюджетной сферы, полностью удерживаемых за счет бюджета, должны обеспечить получение:

  • врачом (кроме врачей-интернов) и профессионалом с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, начисленной зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда на уровне не менее 20 000 грн;

  • специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием на уровне не менее 13 500 грн.

Напомним, что зарплаты, согласно законодательству, должны повысить, однако в реальной жизни все далеко не так. Мы проверили, сколько получает, например, медсестра в Украине. Цифры вас могут шокировать.

Раньше мы писали, какие профессии эксперты считают бесперспективными. В будущем труд людей в этих областях заменит техника.

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