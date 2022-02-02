Дають квартиру і 50 тис. грн: де в Україні лікарі живуть на широку ногу

І це, зауважимо, не в столиці

Лікарям обіцяють гідну зарплату та квартиру / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В одну з лікарень Кіровоградської області шукають лікаря, якому обіцяють трикімнатну квартиру та 50 тис грн підйомних.

Про це розповів директор тієї ж лікарні Руслан Пушкаренко — повідомляє Суспільне.

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Знаходиться заклад медичної допомоги в місті Знамʼянка Кропивницького району Кіровоградської області. Лікар, який приїде працювати туди, отримає квартиру, на яку згодом можна буде оформити право власності (через 10 років роботи в лікарні).

Якою буде квартира?

Розташована квартира у п'ятиповерхівці в центрі Знам’янки та має окремий вхід.

Площа її сягає 50 метрів кв, стеля натяжна, ламінат на підлозі, плитка на кухні, а сантехніка вся нова.

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"Плануємо дві квартири перевести до статусу службових. Одна квартира буде для сім'ї, що уже працює, а інша – для тих, хто матиме намір приїхати до нас", — каже міський голова Володимир Сокирко.

Вигляд квартири / Фото: Суспільне

Що відомо про лікарню?

У знамʼянській лікарні 11 стаціонарних відділень, працюють 85 лікарів, з яких 34 людини – пенсійного віку.

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Лікарня потребує немало лікарів, їй не вистачає:

невропатологів;

терапевтів;

анастезіологів;

рентгенологів.

Зарплати у лікарів від 15 до 16 тис грн. Плануть підвищити оклад до 20 тисяч грн.

Підвищення зарплати для лікарів у 2022 році

Згідно з проєктом постанови про підвищення оплати праці медпрацівників, опублікованим МОЗ, надбавка за престижність праці медпрацівникам установ, закладів, організацій та підприємств 2022 року передбачена для:

лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, до 500%;

фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою, до 300%.

Розмір цієї надбавки обчислюватимуть, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду за ЄТС (єдиною тарифною сіткою). Проте конкретний розмір доплати установлюватиме керівник відповідної установи, організації та підприємства.

Керівники установ, закладів, організацій галузей бюджетної сфери, які повністю утримуються за рахунок бюджету, повинні забезпечити отримання:

лікарем (крім лікарів-інтернів) та професіоналом з вищою немедичною освітою, що допущений до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я, нарахованої зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці на рівні не менше 20 000 грн :

: фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою на рівні не менше 13 500 грн

Нагадаємо, що зарплати, згідно із законодавством, мали би підвищити, проте в реальному житті все далеко не так. Ми перевірили, скільки отримує, наприклад, медсестра в Україні. Цифри вас можуть шокувати.

Раніше ми писали, які професії експерти вважають безперспективними. В майбутньому працю людей у цих сферах замінить техніка.