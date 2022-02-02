Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Дають квартиру і 50 тис. грн: де в Україні лікарі живуть на широку ногу

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 13:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
І це, зауважимо, не в столиці
Лікарям обіцяють гідну зарплату та квартиру
Лікарям обіцяють гідну зарплату та квартиру / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В одну з лікарень Кіровоградської області шукають лікаря, якому обіцяють трикімнатну квартиру та 50 тис грн підйомних.

Про це розповів директор тієї ж лікарні Руслан Пушкаренко — повідомляє Суспільне.

Реклама

Знаходиться заклад медичної допомоги в місті Знамʼянка Кропивницького району Кіровоградської області. Лікар, який приїде працювати туди, отримає квартиру, на яку згодом можна буде оформити право власності (через 10 років роботи в лікарні).

Якою буде квартира?

Розташована квартира у п'ятиповерхівці в центрі Знам’янки та має окремий вхід.

Площа її сягає 50 метрів кв, стеля натяжна, ламінат на підлозі, плитка на кухні, а сантехніка вся нова.

Реклама

"Плануємо дві квартири перевести до статусу службових. Одна квартира буде для сім'ї, що уже працює, а інша – для тих, хто матиме намір приїхати до нас", — каже міський голова Володимир Сокирко.

Вигляд квартири
Вигляд квартири / Фото: Суспільне

Що відомо про лікарню?

У знамʼянській лікарні 11 стаціонарних відділень, працюють 85 лікарів, з яких 34 людини – пенсійного віку.

Реклама

Лікарня потребує немало лікарів, їй не вистачає:

  • невропатологів;
  • терапевтів;
  • анастезіологів;
  • рентгенологів.

Зарплати у лікарів від 15 до 16 тис грн. Плануть підвищити оклад до 20 тисяч грн.

Підвищення зарплати для лікарів у 2022 році

Згідно з проєктом постанови про підвищення оплати праці медпрацівників, опублікованим МОЗ, надбавка за престижність праці медпрацівникам установ, закладів, організацій та підприємств 2022 року передбачена для:

  • лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, до 500%;
  • фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою, до 300%.

Розмір цієї надбавки обчислюватимуть, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду за ЄТС (єдиною тарифною сіткою). Проте конкретний розмір доплати установлюватиме керівник відповідної установи, організації та підприємства.

Керівники установ, закладів, організацій галузей бюджетної сфери, які повністю утримуються за рахунок бюджету, повинні забезпечити отримання:

  • лікарем (крім лікарів-інтернів) та професіоналом з вищою немедичною освітою, що допущений до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я, нарахованої зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці на рівні не менше 20 000 грн :

  • фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою на рівні не менше 13 500 грн

Нагадаємо, що зарплати, згідно із законодавством, мали би підвищити, проте в реальному житті все далеко не так. Ми перевірили, скільки отримує, наприклад, медсестра в Україні. Цифри вас можуть шокувати.

Раніше ми писали, які професії експерти вважають безперспективними. В майбутньому працю людей у цих сферах замінить техніка.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Тисячу Зеленського" дозволили витратити на комуналку – хто зможе це зробити Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Дають квартиру і 50 тис. грн: де в Україні лікарі живуть на широку ногу Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Накопичувальні пенсії в Україні: хто отримуватиме виплати по новому Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38551.79

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2763.72

Litecoin (LTC)

114.7

Ripple (XRP)

0.63

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти