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В Україні оновили правила видачі лікарняних – що змінилося

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 17:24
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Паперові листи непрацездатності українцям видаватимуть лише у виняткових випадках
Українцям продовжать видавати паперові лікарняні поряд із електронними
Українцям продовжать видавати паперові лікарняні поряд із електронними / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я дозволить видавати паперові лікарняні листи замість електронних до 1 травня 2022 року.

Про це стало відомо із повідомлення пресслужби МОЗ.

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Щоправда, лікарі видаватимуть паперові листи пацієнтові лише у виняткових випадках, а саме:

  • Якщо потрібно продовжити або закрити листок непрацездатності, виданий у паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;
  • Сплив термін (сім днів), впродовж якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. Тоді рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності – головний лікар установи;
  • Під час процесу усиновлення дитини протягом двох місяців з дати народження, зазначеної у свідоцтві про народження. Листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;
  • У разі технічних проблем із передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листка непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до усунення таких проблем.

У міністерстві наголосили, що факт непідключення лікарні до електронної системи охорони здоров'я не є підставою для видачі паперових лікарняних.

Чим відрізняються електронні лікарняні від паперових

Українська система охорони здоров'я перейшла на електронні лікарняні з 1 жовтня 2021 року. Електронний лікарняний – це документ, виходячи з якого людина має право на тимчасове звільнення від трудових обов'язків за станом здоров'я та на оплату втраченого заробітку на період непрацездатності.

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Документ формується в Електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду України з отриманого від електронної системи охорони здоров'я медичного висновку, сформованого лікарем.

Медичний висновок – це електронний медичний документ, який не є підставою для звільнення від трудових обов'язків, але може стати підставою для створення непрацездатного листка. Медичні висновки щодо тимчасової непрацездатності формуються у всіх лікарнях України з 1 жовтня 2021 року. Наразі медичні установи надали понад 3,5 млн таких медичних висновків.

Раніше ми писали, що електронні лікарняні можуть впливати на безпеку даних , адже ні Пенсійний фонд, ні роботодавець не зможуть побачити, на що хворіла людина і які у неї проблеми.

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