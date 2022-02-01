Больше никому не нужны? Четыре профессии, отжившие свое в Украине

Эксперты назвали пять бесперспективных профессий, в этот список входят: кассиры, охранники, секретари, фасовщики и даже работники банков.
Так считают аналитики Всемирного экономического форума.
Вышеуказанные профессии в будущем исчезнут, а причиной тому станет развитие ИТ-технологий и автоматизация производств.
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Кадровики советуют таким специалистам уже сейчас планировать переквалификацию.
Сотни тысяч гривен в одни руки
В Украине одним из наиболее высокооплачиваемых на сегодняшний день считается профессия Team lead, Senior Media Buyer (арбитраж Facebook).
Суть занятия состоит в том, что вы приобретаете товар или другой актив на одном рынке по низкой цене и затем продаете на другом по более высокой.
Что предлагает вакансия:
- ведение команды из 5-8 байеров, их мотивировка;
- поиск альтернативных методов и покупки продуктов;
- работа с большими бюджетами (умение работать с бюджетами от 1 тысячи долларов в день);
- оптимизация работы;
- ведение отчетов;
- опыт работы от 2 лет.
Ваш доход будет неограничен и будет зависеть от конверсии (зависимость от количества покупок, которая в свою очередь — от количества посетителей и посещений сайта). По словам работодателя, зарплата может составлять от 100 тыс. до 500 тыс. грн.
Раньше мы писали, какая пенсия ждет людей с маленькой зарплатой и какая профессия станет наиболее популярная в 2022 году.