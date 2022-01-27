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В Украине обновили правила выдачи больничных – что изменилось

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 17:24
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Бумажные листы нетрудоспособности украинцам будут выдавать только в иссключительных случаях
Украинцам продолжат выдавать бумажные больничные наряду с электронными
Украинцам продолжат выдавать бумажные больничные наряду с электронными / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины разрешит выдавать бумажные больничные листы на ряду с электронными до 1 мая 2022 года.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

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Правда, выдавать бумажные листы пациенту врачи будут только в иссключительных случаях, а именно:

  • Если нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, который был выдан в бумажной форме до 1 октября 2021 года;
  • Истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. Тогда решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при ее отсутствии — главный врач учреждения;
  • При процессе усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанной в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении;
  • При технических проблемах с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листка нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности до устранения таких проблем.

В министерстве подчеркнули, что факт неподключения больницы к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.

Чем отличаются электронные больничные от бумажных

Украинская система здравоохранения перешла на электронные больничные с 1 октября 2021 года. Электронный больничный – это документ, на основании которого человек имеет право на временное освобождение от трудовых обязанностей по состоянию здоровья и на оплату утраченного заработка на период нетрудоспособности.

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Документ формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины из полученного от электронной системы здравоохранения (укр. – ЕСОЗ) медицинского заключения, сформированного лечащим врачом.

Медицинское заключение – это электронный медицинский документ, который не является основанием для освобождения от трудовых обязанностей, но может стать основанием для создания листка нетрудоспособности. Медицинские заключения о временной нетрудоспособности формируются во всех больницах Украины с 1 октября 2021 года. В настоящее время медицинские учреждения предоставили более 3,5 млн таких медицинских выводов.

Ранее мы писали, что электронные больничные могут влиять на безопасность данных, ведь ни Пенсионный фонд, ни работодатель не смогут увидеть, чем болел человек и какие у него проблемы.

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