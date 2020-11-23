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Цифра дня. Украинские банки теряют прибыль

23 ноября, 15:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В целом банковская система продолжает работать "в плюс"

Украинские банк с января по конец октября 2020 года получили 39,83 млрд гривен чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль банков составила 52 млрд гривен. То есть банки потеряли 23,4% чистой прибыли за этот период.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

При этом, доходы за этот период 2020 составляли 209,25 млрд гривен, расходы – 169,42 млрд гривен.

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В то же время более чем в два раза выросли отчисления в резервы под возможные убытки. С начала года банки сформировали 23,3 млрд гривен резервов под возможные убытки (в прошлом году – 9,32 млрд гривен).

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

Ранее также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно. Инспекторы НБУ будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

Украинцы могут ходить в банки с загранпаспортами. Подробнее – в нашем сюжете:

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НБУ банки доходы расходы прибыль

Источник: Сегодня

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