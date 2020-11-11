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В Раде подготовили правки к закону о банковской деятельности: что изменят

11 ноября, 21:54

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Законодательство Украины приблизят к международным стандартам, говорит Даниил Гетманцев

В Верховной Раде будет зарегистрирован банковский законопроект, который приблизит законодательство Украины к международным стандартам и лучшей надзорной практике центробанков стран ЕС.

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Об этом председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, это долгожданные для банковского сообщества изменения, и основные из них:

  • Будут ужесточены требования к совету банка и повышены требования к системе внутреннего контроля и управления рисками. Это позволит укрепить корпоративное управление в банках.
  • Будет введена новая структура и требования к капиталу банков. Это позволит банкам оставаться стабильными, даже в кризисные периоды.
  • Будут введены новые современные наблюдательные инструменты. Например, право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.

В общем, принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам, подчеркнул Гетманцев.

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В Раде подготовили правки к закону о банковской деятельности: что изменят

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В рамках программы финансирования stand by Украина взяла на себя обязательство внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком, пишет Экономическая правда.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

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банки Верховная Рада stand-by МВФ законопроект Даниил Гетманцев

Источник: Сегодня

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