В Раде подготовили правки к закону о банковской деятельности: что изменят

В Верховной Раде будет зарегистрирован банковский законопроект, который приблизит законодательство Украины к международным стандартам и лучшей надзорной практике центробанков стран ЕС.
Об этом председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пишет на своей странице в Facebook.
По его словам, это долгожданные для банковского сообщества изменения, и основные из них:
- Будут ужесточены требования к совету банка и повышены требования к системе внутреннего контроля и управления рисками. Это позволит укрепить корпоративное управление в банках.
- Будет введена новая структура и требования к капиталу банков. Это позволит банкам оставаться стабильными, даже в кризисные периоды.
- Будут введены новые современные наблюдательные инструменты. Например, право регулятора устанавливать банку индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности его деятельности.
В общем, принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам, подчеркнул Гетманцев.
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В рамках программы финансирования stand by Украина взяла на себя обязательство внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком, пишет Экономическая правда.
Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
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