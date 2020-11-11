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Цифра дня. Сколько украинцы платят за жилье в ипотеку

11 ноября, 12:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Средний размер кредита заметно вырос, а ставки остаются выше обещанных 10%

В Украине увеличился средний размер ипотечного кредита. В начале 2019 года он составлял около 490 тыс. гривен, а в сентябре 2020-го вырос уже до 700 тыс. гривен. Средняя эффективная ставка на "вторичке" оказалась ниже, чем на первичном рынке – 14,9% против 18,2%.

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Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

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Банки в целом кредитуют покупку недвижимости в основном на вторичном рынке – это почти 87% всех договоров (и по объему, и по количеству).

В тренде
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Всего с начала 2020 года объем выданных в Украине ипотечных кредитов увеличился на 16%, до 2,3 млрд гривен. Правда, их количество сократилось по сравнению с прошлым годом: если в за девять месяцев 2019 года украинцы заключили 3 909 ипотечных договоров, то в этом году – 3 640 (на 269 меньше).

Больше всего ипотечных кредитов за девять месяцев 2020 года выдано в Киеве. Это 953 договора на 835 млн гривен (26% от общего количества и 37% от общей суммы).

Ранее стало известно, что в Украине планируют запустить государственную програму льготного кредитования "Доступная ипотека". Она предполагает ставки 5-7% и первый взнос ниже 20%. Кредиты суммой до 2 млн гривен собираются выдавать на 60-240 месяцев. Альтернативный вариант – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых, без уплаты первого взноса.

При этом в июле в Украине уже стартовала государственная программа доступного ипотечного кредитования под 10%. В ней участвуют государственные банки. В том, сколько стоит "доступная" ипотека на практике, разбирались журналисты "Сегодня":

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недвижимость НБУ жилье ипотека банки кредиты кредитование

Источник: Сегодня

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