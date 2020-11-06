Украинцам обещают государственную ипотеку под 5% и квартиры в лизинг

В Украине планируют запустить государственную програму льготного кредитования "Доступная ипотека". Она предполагает ставки 5-7% и первый взнос ниже 20%. Кредиты суммой до 2 млн гривен собираются выдавать на 60-240 месяцев.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Программа предполагает ограничения по площади жилья – не более 52 кв. м.

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Альтернативный вариант, который предлагает Минфин – финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых, без уплаты первого взноса.

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На первом этапе программы государство планирует предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг. Льготы будут распространяться в первую очередь на первичный рынок.

Напомним, в июле в Украине стартовала новая государственная программа доступного ипотечного кредитования под 10%. В ней участвуют государственные банки.

А в том, сколько стоит "доступная" ипотека на практике, разбирались журналисты "Сегодня". С экспериментом можно ознакомиться в сюжете:

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