В Украине отменяют пенсионный сбор при первой покупке жилья

Кабинет министров одобрил отмену пенсионного сбора при первой покупке жилья. Такое решение правительство приняло на заседании 23 сентября.

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"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам.Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Во время оформления у нотариуса договора купли-продажи покупатель квартиры платит сбор на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости квартиры. Норма о возврате пенсионного сбора при первой покупке жилья существует уже давно, но порядок такого возврата был устаревшим.

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По словам премьера, это снизит затраты на покупку жилья. Кроме того, как сказал глава правительства во время заседания, Кабмин продолжает работать над снижением ипотечных ставок.

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"Уже сейчас есть предложения, как и обещал президент Украины, 10% и ниже для ипотеки", – отметил Шмыгаль.

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Напомним, в июле в Украине стартовала новая государственная программа доступного ипотечного кредитования под 10%. В ней участвуют государственные банки.

При этом, как выяснили новости "Сегодня", реальные ставки по ипотеке остаются выше заявленных 10%. "Скидку" может получить только небольшое число украинцев. О том, сколько стоят жилищные кредиты для всех остальных, узнавайте из нашего сюжета:

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